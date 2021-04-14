Австралійські вчені виявили, що чорний фосфор має потужні протимікробні та протигрибкові властивості. Він сам зникає та не накопичується в організмі.

Вчені з університету Мельбурну королівського технологічного інституту (RMIT) показали незвичайні властивості чорного фосфору. Виявилось, що він має потужні антибактеріальні властивості.

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Дослідники протестували дію тонкого покриття з чорного фосфору на 5 поширених видах бактерій (зокрема на стійких до метициліну стафілококів MRSA) і 5 на видах грибків (в тому числі на Candida auris, які викликають кандидоз).

Результати дослідження

Виявилось, що на чорному фосфорі 99% мікробних клітин гинуть до 2 годин.

Цей ефект проявляється вже навіть тоді, коли нанесено всього декілька нанограм речовини. Науковці пов'язують це з активним окисленням фосфором клітинних структур.

Під час досліджень на мишах та на культурі людських клітин вчені не виявили токсичної дії на метаболізм.

Окрім цього, фосфорне покриття швидко деградувало і повністю розпадалось впродовж доби.

Дослідники вважають, що покриття з чорного фосфору досить перспективне. Адже його можна наносити лише на деякий час. А той, відповідно, розпадатиметься після того, як виконає своє завдання. І не накопичуватиметься в організмі.