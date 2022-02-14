Звичайний опік може змінити вашу кров: несподівані результати дослідження

Вчені UWA виявили дивовижний та важливий зв'язок між опіками та серцевими захворюваннями. Річ у тім, що опік може викликати зміни у тромбоцитах, які контролюють згортання крові для загоєння ран.

Матаналіз досліджень показав, що пацієнти з опіками мали вищі ризики серцево-судинних захворювань, зокрема: закупорку серця, інсульти та проблеми з артеріями та аортою.

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Мовиться навіть про невеликі опіки, які покривають менше ніж 10% тіла. Все через зміни у тромбоцитах – найменших з наших клітин крові, які контролюють її згортання для загоєння ран. Вони живуть лише близько 9 днів.

Якщо через роки після травми спостерігається стійка дисфункція тромбоцитів, це говорить про те, що щось продовжує руйнувати ці тромбоцити. Або вони реактивовані, або зроблені іншим способом,

– сказав керівник дослідження Метью Лінден.

Як тромбоцити допомагають при опіках

Незабаром після опіку ушкоджені кровоносні судини виділяють білки, які пов'язують прилеглі тромбоцити. Потім тромбоцити та кровоносні судини викликають запалення, що приваблює моноцити – тип лейкоцитів імунної системи.

Ці моноцити прикріплюються до тромбоцитів, використовуючи їх для проходження через стінку кровоносної судини. При цьому вони перетворюються на пінисті клітини та утворюють бляшки. Утворення бляшок є поширеною проблемою при серцево-судинних захворюваннях.

Що з ними стається після опіків

Одна з теорій полягає в тому, що порушення кровотоку після опіку може активувати тромбоцити та спричинити накопичення бляшок.

Інша теорія полягає у тому, що рубцювання кісткового мозку призводить до довгострокових змін у формуванні тромбоцитів. Подібно до еритроцитів і лейкоцитів, тромбоцити утворюються в кістковому мозку.

Цікаво, що тромбоцити мають дуже короткий період напіввиведення з кровотоку. Після дев'яти днів відновлення тромбоцити не повинні пам'ятати про травму, але вони це роблять. Єдине пояснення, чому так – хронічна адренергічна реакція (реакція тромбоцитів на адреналін). Адже емоційна реакція на постійний біль змінює рівень кортизолу, а потім катехоламінів, які виробляються наднирковими залозами й готують наш організм до реакції "бий або біжи".

Нині науковці перевіряють цю теорію на моделях мишей та на амбулаторних пацієнтах з опіками у лікарні Фіони Стенлі. Це дослідження досить складно проводити, тому що тромбоцити згортаються, коли перебувають поза тілом.