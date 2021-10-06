Звичка фотографувати їжу може мати негативні наслідки для здоров'я

За оцінками соціологів, не менше 70% мілленіалів регулярно публікують фото їжі в соцмережах. Нове дослідження показало, що ця звичка далеко не така безпечна, як може здатися.

Фотографування їжі може призвести до збільшення ваги

Вчені обрали 145 студентів і розділили їх на дві групи. Добровольцям видали тарілки з сирними крекерами та одній з груп запропонували спочатку сфотографувати їх, а потім вже з'їсти.

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Після їжі учасників попросили оцінити, наскільки їм сподобалися крекери та чи хочуть вони добавки. Виявилося, що більше всіх апетит розігрався у студентів, які фотографували їжу. Цей ефект був найбільш помітним у добровольців, які отримували шість крекерів, а не дванадцять, як всі інші.

Чому виникає такий ефект

На думку вчених, сам процес фотозйомки змінює спосіб сприйняття їжі мозком і підсилює бажання з'їсти ще, що може призвести до споживання зайвих калорій і збільшення ваги.

Наші результати показують, що фотозйомка під час їжі пов'язана з великим бажанням їсти після трапези. Крім того, для невеликих порцій зйомка під час споживання асоціюється з більшим смаком до їжі,

– зазначили автори дослідження.

Однак в більш ранніх дослідженнях було виявлено переваги у фотографування їжі. Так, вчені виявили, що процес зйомки страв у вдалих ракурсах змушує мозок більше концентруватись на запаху й ароматі їжі, що сприяє гарному травленню.

Раніше науковці встановили, що невелике зниження ваги допоможе ввійти в ремісію діабетикам навіть з індексом маси тіла в межах норми.