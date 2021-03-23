Народний депутат фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін заявив що вважає правильним звільняти медиків, які відмовляються від вакцинації проти коронавірусу. Водночас глава партії Олександр Корнієнко наголошує, що це не позиція партії.

Пропозицію звільнення медиків Дмитро Гурін заявив у фейсбук, зокрема він зауважив, що зарплату медиків, які проти вакцинації, після звільнення слід віддати лікарям, які погодилися на щеплення.

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"80% "лікарів" потрібно звільнити, а їх зарплату віддати 20%"

Дмитро Гурін “В Київському інституті пульмонології (!) за словами завідувачки одним з відділень вакцинуватись погодились 20% лікарів. Сама завідуюча вже двічі хворіла ковідом але "не відчуває внутрішньої впевненості в необхідності вакцинації. Що це означає на практиці? 80% "лікарів" потрібно звільнити, а їх зарплату віддати 20%”.

Також нардеп додав, що лікарі, які відмовляються від вакцинації, не можуть називатися лікарями.

Позиція партії інша

Водночас глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у коментарі 24 каналу наголосив, що це лише позиція депутата, партія подібних офіційних повідомлень не робила.

Олександр Корнієнко “ У кожного депутата є свої думки. У пана Гуріна також вони є і він їх висловлює. Це не позиція фракції. Це його бачення і його аргументація. Я думаю, що всім потрібно вакцинуватися, а лікарям робити це в першу чергу ”.

Корнієнко зауважив, що лікарям варто бути прикладом у цьому процесі, оскільки довіра до вакцинації може рости, якщо лікарі будуть вакцинуватися.

Будь-яка людина може відмовитися від вакцинації, у нас поки немає в законах ніяких заходів щодо цього. Це право людини, ми можемо тільки закликати до доброї волі всіх, хто в черзі на вакцинацію, зокрема, лікарів,

– додав Корнієнко.

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