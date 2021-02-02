Науковці виявили, що ЛСД буквально змінює певні функції мозку. Ця речовина відкриває для нього можливість діяти поза рамками, які диктує анатомія.

Джерело: Science Alert

ЛСД змінює стан динамічної інтеграції та сегрегації в мозку людини. Технології нейровізуалізації, зокрема функціональна МРТ, дали змогу заглянути в мозок і зрозуміти, що відбувається, коли звичні функціональні зв'язки порушуються.

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Згідно з теорією динамічного функціонального зв'язку, феномени мозку демонструють стани функціонального зв'язку. Вони змінюються подібного до того, як змінюється текучий потік свідомості.

Коли це відбувається, людський мозок має інтегрувати цю інформацію в форму розуміння, але при цьому розщепити її, відокремивши певні сенсорні потоки один від одного для взаємодії з нервовою системою.

Вчені провели незвичайний експеримент

До дослідження долучили групу з 20 здорових добровольців. Кожному з них провели сканування мозку під час 2 окремих сеансів.

Спершу учасники отримували плацебо, а потім їм давали активну дозу ЛСД.

Вчені виявили, що психоделік звільнив функціональні зв'язки мозку від обмежень структурного зв'язку. Відтак той спосіб, у який мозок врівноважує інтеграцію і сегрегацію, змінився.

Вчені додали, що добре відоме відчуття "розчинення его", яке індукує ЛСД, корелює зі змінами нейронних мереж в стані високої глобальної інтеграції.

Словом, змінений стан свідомості може вважатися аномальним збільшенням функціональної складності мозку. Так зване "розчинення его" під час психоделічного "тріпу" може бути суб'єктивним досвідом мозку, який намагається запустити динаміку сегрегації й відокремлює структуру мозку від його функції. При цьому здатність інтегрувати та поєднувати різні потоки інформації в єдине ціле знижується.