Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України з вакцинокерованих інфекцій в кінці грудня затвердив план імунізації населення від COVID-19. Упродовж наступних двох років планують зробити щеплення 50% населення, тож вакцину мають отримати 20 мільйонів українців.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов відзначив, що доступ до вакцини матимуть усі українці, які захочуть щеплюватися коштом держави. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Коли вакцинацію закінчать

За його словами, передбачаються певні етапи щеплювання різними групами населення.

Ми плануємо закінчити вакцинацію до початку наступного року – у першому кварталі 2022 року,

– заявив Степанов.

Він відзначив, що це залежить від кількості вакцин, яка приїжджатиме в Україну. "Повірте, зволікати ніхто не буде. Соціологічне дослідження показує, що 50 – 55% українців готові вакцинуватися", – сказав міністр.

Плану вакцинації після березня 2020 року немає

Степанов відзначив, що плану вакцинації після березня 2022 року немає. Він закликав дізнаватись інформацію саме з документів міністерства охорони здоров'я, адже вони є офіційними.

Вакцинація за свої гроші

Щодо комерційного ринку, як зауважив міністр, щойно з'явиться можливість офіційно завозити вакцину на територію України, то у міністерстві цьому сприятимуть.

Зазначимо! Наразі відповідний план вакцинації передбачає 4 етапи та пріоритетні групи, проте його будуть оновлювати.

"МОЗ не втручається у діяльність цього ринку. Винятково (воно діє – 24 канал), як регулятор щодо доступу вакцин на ринок України: щоб вони були зареєстрованими, безпечними для використання", – додав Степанов.

Степанов розповів деталі про вакцинацію в Україні: дивіться відео

Вакцинація в Україні: що відомо

Комітет Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 6 грудня 2020 року Комітет рекомендував парламенту ухвалити проєкт постанови "Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19".

Міністерство охорони здоров'я запропонувало затвердити Національний план на рівні наказу МОЗ, а не Кабінету Міністрів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 грудня зауважив, що основною метою Національного плану вакцинації від коронавірусу є щеплення 50% населення, тобто майже 21 мільйона людей.



Вакцинація в Україні / Інфографіка 24 каналу