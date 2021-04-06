Один з членів Європейського агентства з лікарських засобів заявив, що існує зв'язок між використанням препарату AstraZeneca і тромбозом. Але точна причина поки що незрозуміла.

У повідомленні ЗМІ йдеться, що про цей зв'язок заявила "найвища посадова особа EMA". Більше деталей поки не повідомляють, тож поки що незрозуміло, на скільки точна ця інформація.

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Найвища посадова особа Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) заявила, що існує зв'язок між вакциною AstraZeneca Covid та тромбами, але причина незрозуміла,

– йдеться в повідомленні ЗМІ.

AstraZeneca та тромбози: коротка історія скандалу

На початку березня низка країн зупинили використання вакцини AstraZeneca через випадки тромбозу у вакцинованих.

Тоді розробники вакцини запевнили в безпечності препарату, оскільки під час клінічних випробувань таких випадків зафіксовано не було.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала продовжити вакцинацію проти коронавірусу препаратом.

Пізніше Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною. Як заявила під час пресконференції виконавча директорка EMA Емер Кук, вакцина ніяк не збільшує ризик розвитку тромбів. Регулятор заявив, що ризик розвитку тромбів однаковий як і внаслідок вакцинації, так і за її відсутності.

Тим часом вчені з норвезького Університету Осло вважають, що причиною тромбозу у вакцинованих пацієнтів стала сильна імунна реакція на препарат.

Що говорить статистика

Вчені та експерти раніше повідомляли, такі випадки й без вакцини зустрічаються у 2 – 5 людей на мільйон за рік. І ті випадки, які змусили країни призупинити використання, були рідкісними. Натомість ризики померти від COVID-19 значно вищі.

Науковий співробітник Інституту фізики НАН України Семен Єсилевський розповів, що ризик смерті внаслідок коронавірусу COVID-19 серед жінок у віці 20 – 59 років становить 3,6 на 100 тисяч населення. Натомість внаслідок тромбозу – 0,45 на 100 тисяч. Тобто серед цієї групи хвороба забирає у 8 разів більше життів.

Чим гірша ситуація з епідемією, тим більше це порівняння буде на користь вакцинації, але якщо захворюваність почне суттєво падати, співвідношення вигоди й ризику може перевернутися,

– зауважив він.