З'являється все більше свідчень того, що вірус вражає як верхні, так і нижні дихальні шляхи людини. Натомість інші, "низькопатогенні" підвиди коронавірусу зазвичай осідають у верхніх дихальних шляхах і викликають симптоми, схожі на застуду. А ось "високопатогенні" віруси, які викликають гострий респіраторний дистрес-синдром, осідають в нижніх дихальних шляхах.

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COVID-19 безпосередньо впливає на декілька органів, утворює тромби й викликає незвичайну імунно-запальну відповідь. Оскільки це зовсім не схоже на інші віруси, це означає, що коронавірус SARS-CoV-2 розвинув унікально складний набір характеристик.

Виникнення важкого гострого респіраторного синдрому, коронавірусу 2 (SARS-CoV-2), який викликає COVID-19, призвело до кризи в галузі охорони здоров'я, якого не було з часів пандемії іспанського грипу 1918 року. На жаль, мільйони людей у ​​всьому світі вже померли,

– зауважив професор Ігнасіо Мартін-Льочес.

Хоч дослідження на тваринах та на експериментальних моделях свідчать, що надмірно агресивна імунно-запальна відповідь є ключовим фактором, схоже, що у людей все працює по-іншому. Унікальне порушення регуляції імунної відповіді змушує наш організм неправильно керувати боротьбою з вірусом.

Це може пояснити, чому деякі люди переживають постковідний синдром і страждають від серйозних пошкоджень легенів після зараження.

Не дивлячись на міжнародну увагу до вірусу, ми тільки починаємо розбиратися в його тонкощах. Ґрунтуючись на наростальних доказах, ми пропонуємо розглядати COVID-19 як нову сутність з раніше невідомим інфекційним профілем. Він має свої власні характеристики й відмінну патофізіологію. І ми повинні пам'ятати про це при лікуванні людей,

– заявив учений.

Він вважає, що до лікування нового коронавірусу потрібно підходити, як до головоломки. Враховувати стать, вік, етнічну приналежність та супутні хвороби кожного пацієнта.