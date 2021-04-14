Результати дослідження показали, що люди, які переживають значні перепади рівня цукру в крові через кілька годин після їжі, відчувають себе більш голодними. Через це вони споживають протягом дня на сотні кілокалорій більше, ніж інші.

Як відбувалося дослідження

Дослідники два тижні поспіль збирали дані про рівень цукру у 1070 осіб. Аналізи у добровольців збирали після сніданку й одного з наступних прийомів їжі.

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В рамках експерименту всі учасники їли на сніданок кекси з однаковою кількістю кілокалорій, але з різним вмістом білків, жирів, вуглеводів і клітковини.

Також люди носили системи безперервного моніторингу рівня глюкози, контролю активності й сну. Вони записували рівень голоду і концентрації всі два тижні.

Чому виникає постійне відчуття голоду

Виходячи з результатів вчені зробили висновок, що причина постійного відчуття голоду – в перепадах цукру в крові через кілька годин після їжі.

У нормі рівень підвищується і тримається в перші дві години після їжі.

Але у деяких людей в ці дві години він спочатку швидко падав нижче вихідного рівня, а потім різко повертався.

Виявилося, що такі люди сильніше відчувають голод і їдять частіше за інших. Вони з'їдають в середньому на 312 кілокалорій більше, ніж люди без перепадів цукру.

Вчені відзначили, що це явище частіше зустрічається у чоловіків і залежить від метаболізму, активності та щоденного раціону. Дослідники думають, що правильний підбір продуктів може знизити відчуття голоду.