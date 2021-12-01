Гепатит та рак

Близько 300 мільйонів людей у ​​всьому світі живе з хронічним гепатитом B. За оцінками ВООЗ, лише у 2019 році через цей вірус померло близько 820 тисяч людей. В основному – через цироз печінки та гепатоцелюлярного (первинного) раку.

Також на тему: Майже мільйон українців не знають, що у них гепатит, – Ляшко

Про те, що захворюваність на первинний рак печінки пов'язаний з гепатитом відомо давно. Результати дослідження показують, що зараження вірусом підвищує ризик розвитку цього виду раку в 100 разів. Це дуже агресивне захворювання: прогноз п'ятирічного виживання становить лише 2 – 3%.

Гепатоцелюлярний рак вбиває 700 000 людей щороку. Хоча не всі випадки пов'язані з вірусом гепатиту B і не у всіх інфікованих розвинеться рак, докладніша інформація про цей взаємозв'язок може потенційно допомогти у пошуку лікування,

– пояснили науковці.

Чому гепатит викликає рак

Фахівці встановили, що гепатит B інтегрувався у ДНК третини зразків клітин первинного раку печінки. При цьому в більшості випадків вірус значно змінив генетичний код інфікованих клітин, що, вважають вчені, зіграло свою роль у розвитку раку.

Щоб з'ясувати, як і коли вірус проник у клітини, дослідники використовували комп'ютерне моделювання. У деяких випадках виявилося, що це сталося за роки до встановлення діагнозу раку, а в одному випадку – на 21 рік раніше.

Центр громадського здоров'я МОЗ у серпні 2020 року повідомив, що в Україні приблизно 1,3 мільйона осіб інфіковано гепатитом C та понад 500 тисяч – мають гепатит B.