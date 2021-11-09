Причина ускладнень – рівень білка, який називається хітиназа 3-подібний-1. Він цілком природний, але його рівень зростає з віком, супутніми захворюваннями та інфекціями. Вчені виявили, що хітіназа-3-подібний-1 посилює інфекцію SARS CoV-2.

До теми Чим старша людина, тим більше у неї виробляється антитіл: дослідження

Хітиназа 3-подібний-1 є активується під час травми та запалення. Відомо, що рівні цього білка збільшуються під час інфекції, особливо при захворюваннях, які характеризуються запаленням та тканинними змінами. Окрім цього, рівні хітинази 3-подібного-1 підвищуються за нормального старіння. Як повідомляється, рівень цього білка найкращим прогнозом загальної смертності серед людей у віці 80 років.

Як проводилось дослідження

Дослідники порівняли вплив хітинази 3-like-1 на ACE2 та інші ферменти протеази, які метаболізують S-білок і сприяють розвитку інфекції.

Експерименти проводились на мишах та на клітинах легенів людини.

Дослідники виявили, що рівень хітинази 3-подібного-1 підвищується з віком, супутніми захворюваннями та інфекцією. Також вони відзначили, що хітиназа 3-подібний-1 є потужним стимулятором рецептора, який коронавірус SARS-CoV-2 використовує для зараження клітин.

Вченим вдалося зупинити процес інфікування

Натхненні цим відкриттям, дослідники розробили гуманізоване моноклональне антитіло під назвою FRG, яке атакує конкретну область хітинази 3-подібного-1. Завдяки цьому індукцію рецептора ACE2 вдалося заблокувати.

Ці відкриття можуть прокласти шлях до розробки терапевтичних засобів для захисту людей від інфекції.