Застосування психоделіків

Психоделічні препарати, такі як псилоцибін і аяуаска, використовувалися в духовних церемоніях протягом тисяч років у східних культурах. Зовсім недавно психоделіки привернули увагу жителів Заходу, і науковий інтерес до лікувальних ефектів цих препаратів знову з’явився.

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Хоча дослідження почали розкривати терапевтичні ефекти, їхній механізм залишається загадкою. Дослідники припустили, що вживання психоделіків може бути пов’язане з позитивним психічним здоров'ям через посилення духовного зв'язку, який покращує регуляцію емоцій.

Коли речовини стають ліками, пацієнти мають знати не тільки те, що вони працюють у якомусь відсотку випадків, але і як вони працюють. Результати дослідження також можуть бути корисними для комплексної психотерапії. Наприклад, фахівці зможуть сфокусуватися на посиленні духовності та регуляції емоцій,

– зазначили науковці.

Нове дослідження

У дослідженні брали участь 159 людей, які вживають психоделіки, віком від 18 до 69 років. Вчені планують розширити групу та провести додаткові дослідження, щоб підтвердити причинно-наслідковий зв'язок.

Переважна більшість (96%) учасників повідомили про вживання псилоцибіну в минулому, а третина (33%) учасників повідомили, що вживали більше одного типу психоделічних засобів.

Психоделіки регулюють емоції

Використовуючи аналіз, дослідники виявили, що учасники, які частіше вживали психоделічні речовини, повідомляли про більшу духовність і менше труднощів з регуляцією емоцій. Вони також виявили, що учасники, яким важко регулювати свої емоції, мали вищі показники депресії, тривожності та порушення харчування. Іншими словами, учасники з меншими труднощами з регуляцією емоцій мали краще психічне здоров’я.

Вкінці науковці виявили, що вживання психоделічних засобів опосередковано пов’язане з меншими ризиками депресії, тривоги та безладним харчуванням через духовність та регуляцію емоцій.

Раніше науковці виявили, що ЛСД буквально змінює певні функції мозку. Ця речовина відкриває для нього можливість діяти поза рамками, які диктує анатомія.