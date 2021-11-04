Дослідження проводили бельгійські та німецькі вчені, вони вивчили зразки з дихальних і нюхових слизових оболонок, а також нюхових цибулин 85 хворих на коронавірус. Деякі пацієнти померли через декілька днів після інфікування.

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Попередня гіпотеза вчених

До слова, попередньо науковці заявляли, що вірус, ймовірно, вражає нейрони в мембрані у верхньому заглибленні носа – нюховій слизовій оболонці (саме сюди вірус потрапляє спершу, при вдиханні).

Усередині оболонки є нюхові сенсорні нейрони (ONS), які відповідають за сприйняття запахів. Ці нейрони щільно переплетені з опорною клітиною, яка називається сустентакулярною.

Тож вчені припускали, що під час втрати нюху коронавірус вражає саме нюхові сенсорні нейрони, а далі вірус може потрапити у нюхову цибулину та безпосередньо у мозок.

Нові дані! Тепер же вчені побачили, що вірус вражає лише сустентакулярні клітини, а не нейрони — і це критична відмінність.

Вірус має менший вплив на організм

Якщо вірус проникає в нюхову цибулину, він теоретично може поширитися на глибші ділянки мозку, де він може завдати довготривалої шкоди. Але якщо вірус вражає лише сустентакулярні клітини, тобто пошкодження є менш тривалими.

Вчені попередили, що потрібні додаткові дослідження, щоб остаточно оцінити ризики.