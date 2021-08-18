Як Альцгеймера може розвиватись всередині нервових клітин

Так, неправильно складений білок може поширюватися від клітини до клітини через нервові волокна. Це відбувається на більш ранній стадії, ніж утворення амілоїдів-бета у мозку.

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Це дослідження ґрунтується на попередніх аналізах, заснованих на прионоподібних властивостях амілоїду-бети. Це означає, що білок приймає неправильно складену форму, яка діє як шаблон для поширення в мозку, де він накопичує і розвиває так звані бляшки.

Довідка. У склад деяких білків входять прионоподібні домени, які наділяють білок додатковими властивостями, зокрема, здатністю до самозбирання.

Так, вчені зауважили, що вони виникають поруч із нервовими клітинами, які розвиваються набагато раніше видимих "​​бляшок". Про це розповів перший автор дослідження Томас Роос.

Ці білки є й у здорових людей

Амілоїд-бета присутній у мозку здорових людей. Однак, як механізми, які порушуються, викликають неправильне згинання – досі невідомо.

Ці бляшки є позаклітинними, але результати цього дослідження показують, що всередині клітин може статися неправильне згинання. Крім того, дослідники показують, що існує безперервний обмін амілоїду-бета між зовнішніми та внутрішніми сторонами нервових клітин.

Тож своєрідна рівновага порушується, коли неправильно складений амілоїд-бета накопичується як всередині, так і поза нервовими клітинами. Це і призводить до можливого раннього виявлення хвороби Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера – що це? Хвороба Альцгеймера є найпоширенішою причиною старечої деменції та спричиняє 60 – 80% випадків цього синдрому. Виникає через аномальне накопичення певних білків в клітинах мозку і міжклітинному просторі. Бляшки з фрагментами бета-амілоїду осідають в проміжках між нервовими клітинами, блокуючи зв’язок між ними.

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