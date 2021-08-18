З'ясували, де може почати розвиватись хвороба Альцгеймера

Експериментальне дослідження шведських вчених показало, що бета-амілоїд (білок, який пов'язують з патогенезом хвороби Альцгеймера) накопичується всередині нервових клітин. Там же може і розпочатись ця хвороба.

Як Альцгеймера може розвиватись всередині нервових клітин

Так, неправильно складений білок може поширюватися від клітини до клітини через нервові волокна. Це відбувається на більш ранній стадії, ніж утворення амілоїдів-бета у мозку.

Увага Холестерин і Альцгеймера: ймовірний спосіб зменшити прояви невиліковної хвороби

Це дослідження ґрунтується на попередніх аналізах, заснованих на прионоподібних властивостях амілоїду-бети. Це означає, що білок приймає неправильно складену форму, яка діє як шаблон для поширення в мозку, де він накопичує і розвиває так звані бляшки.

У склад деяких білків входять, зокрема, здатністю до самозбирання.

Так, вчені зауважили, що вони виникають поруч із нервовими клітинами, які розвиваються набагато раніше видимих "​​бляшок". Про це розповів перший автор дослідження Томас Роос.

Ці білки є й у здорових людей

Амілоїд-бета присутній у мозку здорових людей. Однак, як механізми, які порушуються, викликають неправильне згинання – досі невідомо.

Ці бляшки є позаклітинними, але результати цього дослідження показують, що всередині клітин може статися неправильне згинання. Крім того, дослідники показують, що існує безперервний обмін амілоїду-бета між зовнішніми та внутрішніми сторонами нервових клітин.

Тож своєрідна рівновага порушується, коли неправильно складений амілоїд-бета накопичується як всередині, так і поза нервовими клітинами. Це і призводить до можливого раннього виявлення хвороби Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера – що це? Хвороба Альцгеймера є найпоширенішою причиною старечої деменції та спричиняє 60 – 80% випадків цього синдрому. Виникає через аномальне накопичення певних білків в клітинах мозку і міжклітинному просторі. Бляшки з фрагментами бета-амілоїду осідають в проміжках між нервовими клітинами, блокуючи зв’язок між ними.

Більше тут Хвороба Альцгеймера: причини, профілактика та найпоширеніші міфи