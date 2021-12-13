Що таке кетодієта

Кетогенна дієта або кетодієта – це низьковуглеводна дієта з високим вмістом жирів та помірним вмістом білків. Спочатку застосовувалася при лікуванні епілепсії у дітей.

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Ідея кетодієти в тому, що низький рівень вуглеводів і високий рівень жирів і білків змушують організм використовувати жир як паливо. І людина худне. Дієта дуже популярна – у світі існує ціла індустрія кетопродуктів.

Інтервальне голодування працює за схожим принципом, обмежуючи їжу невеликим проміжком часу протягом дня. За години без їжі організм виснажує запаси цукру та переключається на спалювання жиру. Жир перетворюється на кетонові тіла, які мозок використовує як паливо.

Кетодієта менш ефективна для жінок

Попри популярність цих дієт, вчені ще не визначили гени, які відповідають за їхню ефективність. Поки що фахівці дійшли висновку, що кетодієта менш ефективна для жінок, оскільки жири в чоловічому та жіночому організмі спалюються по-різному.

Схоже, що кетодієта не підходить для жінок, тому що ми по-різному метаболізуємо жир і у нас різні гени включаються та вимикаються у відповідь на голодування. Але ми справді не знаємо, чому це відбувається і як це відбувається — це те, що ми сподіваємося осягнути,

– зазначили науковці.

Негативний вплив кетодієти

Дослідники не рекомендують доводити будь-які обмеження в їжі до крайнощів. Неясно, чи весь жир переробляється організмом при кетодієті чи інтервальному голодуванні, чи просто накопичується в організмі. Стандартні японські дієти містять 20% жиру, американські дієти в середньому 35%, а кетодієти можуть містити до 70 або 80%, це неприйнятно високий вміст жиру, попереджають вчені.