Ще під час вагітності матері та на самому початку життя дитини деякі чинники визначають стан здоров'я в більш пізньому віці. Вдихання шкідливих речовин навіть може змінити метаболізм і фізіологію.

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На клітинному рівні старіння – це безперервний процес, який починається в ранньому віці і який можна виміряти завдяки так званим епігенетичним годинникам. Він дозволяє оцінити, чи біологічний вік старший чи молодший за хронологічний.

Дослідження вчених про негативний вплив на дітей

Міжнародна група дослідників вирішила проаналізувати ступінь впливу пасивного куріння на дітей на самому початку їхнього життя. Вони дослідили дані і спосіб життя 1 173 учасників. Їхній вік складав від 6 до 11 років.

Так, вчені з'ясували, що пасивне куріння вагітної жінки було пов'язано з прискоренням епігенетичного старіння майбутньої дитини. Аналогічний негативний вплив зберігався і в тому випадку, якщо дитина в ранньому дитинстві перебувала в контакті з курцями.

Довідка. Епігенетика – наука, що вивчає спадкові зміни в фенотипі або в експресії генів, що зумовлені іншими механізмами, ніж зміна послідовності нуклеотидів ДНК. Такі зміни можуть залишатися видимими протягом декількох клітинних поколінь чи навіть кількох поколінь живих організмів.

Відомо, що епігенетичні порушення можуть змінювати шляхи, які залучені в:

запальні процеси;

виведення токсинів;

механізми клітинного циклу і інші.

"Взаємозв'язок між прискоренням епігенетичного віку і впливом тютюнового диму під час вагітності та в ранньому дитинстві узгоджується з результатами попередніх досліджень за участю дорослих добровольців", – підсумувала авторка роботи Маріона Бустаманте.