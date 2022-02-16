З'ясували ще один чинник, чому у деяких жінок ризик померти від COVID-19 вищий

Низькі показники естрогену можуть бути пов'язані з підвищеним ризиком смерті внаслідок коронавірусної інфекції у літніх жінок.

Принаймні так вважають вчені зі Швеції та Фінляндії. Вони порівняли потенційний вплив підвищеного та зниженого рівня естрогену на тяжкість COVID-19.

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На думку дослідників, саме естроген відповідальний за схильність до тяжкої форми хвороби. Якщо бути точніше, то естрогени як підклас стероїдних статевих гормонів, що виробляються здебільшого фолікулярним апаратом яєчників.

Гіпотеза: підвищений рівень естрогену може захищати від смерті через COVID

Естроген, на відміну від тестостерону, знижує експресію важливих білків, таких як мембранний фермент ACE2 та протеазу TMPRSS2, які допомагають SARS-CoV-2 проникати у клітину, зазначили вчені.

Як зазначають автори нової роботи, більшість пацієнток із раком молочної залози – найпоширенішого серед жінок у світі онкологічного захворювання – мають пухлини, позитивні за рецепторами естрогену. Тому, щоб уникнути рецидиву, після операції їм призначають ад'ювантну ендокринну терапію. Це призводить до зниження рівня естрогену в організмі.

Водночас показники естрогенів підвищуються у жінок, які приймають гормональну менопаузну терапію для полегшення симптомів припинення менструальних циклів.

На дані таких шведських пацієнток і зосередилися вчені. Вони проаналізували протилежні ефекти їхньої ендокринної терапії та перевірили гіпотезу про те, що підвищений рівень естрогену захищає від смерті через коронавірус.

Вчені провели відповідне дослідження

З початку лютого до середини вересня 2020 року коронавірус виявили у 49 853 мешканок Швеції, 16 693 з них були віком від 50 до 80 років.

У вибірку включили 14 685 жінок:

у 227 (2%, перша група) раніше діагностували рак молочної залози, і вони приймали препарати, що пригнічують рецептори естрогену;

ще 2 535 (17%, друга група), навпаки, призначили замісну гормональну терапію для підвищення рівня естрогену та полегшення симптомів менопаузи;

контрольна група складалася з 11 923 (81%) жінок: вони не отримували ніякого лікування, націленого на естроген.

Фармацевтичне зниження системного рівня естрогену у 2,35 раза підвищувало ризик смерті від коронавірусу у першій групі, але після поправки на додаткові чинники (вік, річний дохід, рівень освіти та супутні захворювання) цей зв'язок перестав бути значущим,

– зазначили вчені.

Цікаво, що підвищення рівня системних естрогенів знижувало ймовірність смерті від коронавірусу у 0,45 раза. Цей показник залишався значущим навіть після врахування інших чинників.

Яка причина – досі невідомо

з першої групи за час дослідження померли 23 жінки (10,1%), з другої – 54 (2,1%), з контрольної – 546 (4,6%). Середній вік померлих – 73,2 роки, який очікувано був пов'язаний із ризиком смерті від коронавірусної інфекції. Супутнє захворювання призводило збільшення цього показника на 13%.

Однак поки не вдалося встановити точну причину, чому естроген впливає ризик смерті від коронавірусу. Річ у тім, що вчені не враховували дані про точні дози прийому препаратів, масу тіла, шкідливі звички, а кількість жінок з першої групи була відносно невеликою.

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Проте автори роботи вважають, що їм вдалося підтвердити зв'язок між рівнем естрогену та шансами одужати після зараження SARS-CoV-2.

"Отже, препарати, що підвищують рівень естрогену, можуть відігравати роль у терапії, націленій на полегшення тяжкості COVID-19 у жінок у постменопаузі, і їх потрібно вивчити в рандомізованих контрольованих дослідженнях", – підсумували вони.