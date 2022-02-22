З'ясували, що бачить людина під час смерті

Вчені вперше отримали запис активності мозку людини. Вона зафіксована на електроенцефалограмі (ЕЕГ) 87-річного пацієнта з епілепсією. За ним безперервно спостерігали, щоб відстежувати напади, але раптово він помер.

Нове дослідження мозку

Вчені виміряли 900 секунд мозкової активності під час смерті та зосередили увагу на тому, що сталося за 30 секунд до та після того, як серце перестало битися.

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Виявилося, перед смертю в мозку особливо активними були гамма-хвилі. Вони беруть участь у процесах сновидіння, медитації та спогадів.

Спогади під час смерті

За допомогою генерації коливань, пов'язаних із відновленням чи вилученням пам'яті, мозок безпосередньо перед смертю може відтворювати спогади про важливі життєві події. Приблизно про це йшлося в повідомленнях про передсмертні переживання людей. Провівши аналіз, ми дізналися: навіть коли очі наших близьких закриті і вони готові залишити нас, їхній мозок може відтворювати найприємніші моменти з минулого,

– зазначили науковці.

Вчені також вперше знайшли свідчення того, що мозок людини здатний скоординовано працювати навіть після того, як через нього перестане циркулювати кров.

Вчені наголосили: дослідження було проведено за участю лише однієї людини, причому її мозок був пошкоджений епілепсією. Тому для повної впевненості у результатах потрібні додаткові дані.

Раніше вчені з Університету Піттсбурга провели масштабне дослідження та визначили, що фізичні вправи можуть допомогти зберегти пам'ять у літньому віці.