З'ясували, що знижує ризик ожиріння для новонароджених

Чи існує зв'язок між поганим сном та ожирінням? Автори нового дослідження спробували вперше пояснити, як сон або його відсутність може вплинути на фізичний розвиток дитини у перші 6 місяців життя.

Раніше до цього ніхто не вивчав цю кореляцію у новонароджених. Вони відстежили взаємозв'язок і дійшли до висновку, що необхідно з ще більшою увагою стежити за тривалістю і якістю сну дітей.

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Сон та ожиріння у немовлят: чи є зв'язок

Вчені проаналізували активність уві сні майже 300 новонароджених у віці до 6 місяців.

Тривалість і якості сну оцінювали за допомогою спеціального трекера на щиколотці дітей.

Батьки доповнювали дані власними спостереженнями, які фіксували в щоденнику.

Індекс маси тіла дітей оцінювали протягом усього періоду спостережень.

Виявилося, що кожна додаткова година нічного сну у віці від 1 місяця до пів року знижує ризики ожиріння приблизно на 26%. Схожі позитивні результати виявили і у тих дітей, хто менше прокидався протягом ночі.

Невідомо, чому так відбувається

Поки вчені не беруться стверджувати, чому так відбувається. Ймовірно, регулярний сон сприяє виробленню здорових звичок харчування і режиму. Однак точно повинні бути й інші чинники, вважають науковці.

Це дослідження показує важливість здорового сну в будь-якому віці. Батькам же слід забезпечити необхідні умови для своїх дітей – режим дня, тихе і темне місце для сну, відсутність пляшечок для годування в ліжечку,

– підсумувала співавторка роботи Сьюзан Редлайн.

Тим часом в іншому дослідженні вчені прийшли до висновку, що психоемоційне здоров'я дітей залежить від їхнього раціону і режиму харчування. Пропуск сніданку і відсутність фруктів і овочів безпосередньо впливає на добробут малюків.