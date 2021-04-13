Вчені з Австралії дізналися, протягом якого часу зберігається ефект ейфорії після вживання марихуани. Це необхідно, наприклад, для більш ефективного застосування ліків на основі канабісу або розуміння того, скільки часу потрібно, щоб сісти за кермо.

Сп'яніння після перорального приймання великих доз канабісу може тривати до десяти годин. До таких висновків науковці дійшли після аналізу 80 наукових статей, в яких описали 1534 випадки вживання марихуани.

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Від чого залежить стан сп'яніння від канабісу

При цьому тривалість сп'яніння залежить:

від дози:

способу приймання речовини;

скільки вживає конкретна людина. У досвідчених споживачів виробляється толерантність до речовини, тому вони можуть краще справлятися з когнітивними завданнями в стані сп'яніння.

Скільки триває стан сп'яніння після звичайного куріння марихуани

Якщо людина спожила інгаляційно невелику дозу марихуани, сп'яніння в середньому триватиме близько чотирьох годин. Навички водіння, на думку вчених, відновляться через п'ять годин після сеансу куріння.

При цьому сліди тетрагідроканабінолу (ТГК) – головного психоактивного компонента канабісу, можна виявити в організмі навіть через кілька тижнів після вживання.

Результати нашого дослідження можна враховувати в ході розробки законів, на підставі яких приймаються судові рішення у справах про аварії та злочини, які скоїли в стані сп'яніння,

– зазначили науковці.