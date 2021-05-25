З'ясували, скільки тривають важкі ускладнення у дітей після COVID-19

У невеликому дослідженні британські вчені показали, що більша частина симптомів запального мультисистемного синдрому після COVID-19 триває протягом пів року.

Педіатричний запальний мультисистемний синдром (ПЗМС) після COVID-19 вчені вперше описали навесні 2020 року. Це ускладнення SARS-CoV-2 розвивається вже після того, як людина перенесла гостру інфекцію. Зараз відомо, що від нього можуть страждати не тільки діти, а й дорослі.

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Наслідки ПЗМС практично не відомі. Група британських вчених постаралася закрити цю прогалину в знаннях новим дослідженням.

Запальний мультисистемний синдром – що це? Симптоми мультисистемного запального синдрому у дітей (MIS-C) нагадують хворобу Кавасакі – дуже рідкісне захворювання, яке викликає запалення в стінках артерій і може ускладнити постачання крові до серця. Він виникає через кілька тижнів після зараження SARS-Cov-2. Також цей стан характеризується важкою лихоманкою, болями в животі, почервонінням очей і шкірними висипаннями.

Нове дослідження

Автори включили в дослідження 64 дитини, які проходили лікування ПЗМС в лікарнях Великобританії з квітня по вересень 2020 року. Середній вік учасників був 10 років. Вчені проаналізували їхні історії хвороби, включаючи результати безлічі досліджень. Діти та їхні батьки заповнили анкети, в яких були питання про фізичний і психологічний стан дітей, їхнє соціальне та шкільне життя.

Всі діти були госпіталізовані з приводу ПЗМС, але за шість місяців, які тривало спостереження, жоден з учасників дослідження не помер. Під час гострої фази ускладнення діти найчастіше страждали від симптомів з боку шлунково-кишкового тракту, нервової системи та серця.

Які симптоми залишилися через пів року

через шість місяців практично всі симптоми ПЗМС у дітей минули;

системне запалення зникло у всіх, крім одного учасника дослідження;

у двох дітей при ехокардіограмі лікарі виявляли патологію;

у шести зберігалися шлунково-кишкові синдроми;

в кінці дослідження невеликі неврологічні відхилення вчені виявили у 18 дітей. Однак вони не впливали на здатність виконувати рутинні дії.

Після виписки з лікарні у дітей поступово збільшувалася м'язова сила, однак деякі з них ходили повільніше, ніж передбачає вікова норма. Всі діти, крім одного, повернулися до звичайного режиму навчання в школі.