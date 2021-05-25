З'ясували, скільки тривають важкі ускладнення у дітей після COVID-19

У невеликому дослідженні британські вчені показали, що більша частина симптомів запального мультисистемного синдрому після COVID-19 триває протягом пів року.
Педіатричний запальний мультисистемний синдром (ПЗМС) після COVID-19 вчені вперше описали навесні 2020 року. Це ускладнення SARS-CoV-2 розвивається вже після того, як людина перенесла гостру інфекцію. Зараз відомо, що від нього можуть страждати не тільки діти, а й дорослі.
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Наслідки ПЗМС практично не відомі. Група британських вчених постаралася закрити цю прогалину в знаннях новим дослідженням.
Нове дослідження
Автори включили в дослідження 64 дитини, які проходили лікування ПЗМС в лікарнях Великобританії з квітня по вересень 2020 року. Середній вік учасників був 10 років. Вчені проаналізували їхні історії хвороби, включаючи результати безлічі досліджень. Діти та їхні батьки заповнили анкети, в яких були питання про фізичний і психологічний стан дітей, їхнє соціальне та шкільне життя.
Всі діти були госпіталізовані з приводу ПЗМС, але за шість місяців, які тривало спостереження, жоден з учасників дослідження не помер. Під час гострої фази ускладнення діти найчастіше страждали від симптомів з боку шлунково-кишкового тракту, нервової системи та серця.
Які симптоми залишилися через пів року
- через шість місяців практично всі симптоми ПЗМС у дітей минули;
- системне запалення зникло у всіх, крім одного учасника дослідження;
- у двох дітей при ехокардіограмі лікарі виявляли патологію;
- у шести зберігалися шлунково-кишкові синдроми;
- в кінці дослідження невеликі неврологічні відхилення вчені виявили у 18 дітей. Однак вони не впливали на здатність виконувати рутинні дії.
Після виписки з лікарні у дітей поступово збільшувалася м'язова сила, однак деякі з них ходили повільніше, ніж передбачає вікова норма. Всі діти, крім одного, повернулися до звичайного режиму навчання в школі.