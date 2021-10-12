У китайському повіті Еньші, що в провінції Хубей, розташовані сотні печер, в яких мешкає не менше семи видів кажанів, у представників одного з яких раніше виявлявся вірус, на 96% схожий на SARS-CoV-2.

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Печери з кажанами та ферми

Недалеко від таких печер розташовані ферми, на яких раніше перебували тисячі диких тварин, наприклад, вівери, борсуки, єнотоподібні собаки. Саме вони могли бути проміжною ланкою при передачі коронавірусу від кажанів людині. На 290 фермах в Еньші до їх закриття у 2020 році через пандемію жило від 450 тисяч до 780 тисяч тварин.

Еньші розташований за шість годин їзди від Уханю, де в грудні 2019 року був зафіксований перший випадок зараження новим коронавірусом. А ферми на відстані близько 1,5 кілометра від печер. Також люди відвідують печери в туристичних цілях або для спелеологічних досліджень.

Вчені вважають, що вірус міг передатися від кажанів до інших тварин, а потім вже потрапити на ринки в Ухані. За інформацією одного з джерел газети, дикі тварини, що продавалися на уханських ринках, постачалися туди з провінції Хубей, в тому числі з Еньші.

Всесвітня організація охорони здоров'я в рамках розслідування походження коронавірусу запитувала доступ в ці райони Китаю, але Пекін відмовив.

Що відомо про походження коронавірусу