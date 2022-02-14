З'ясували, як ефективно покращити метаболізм без дієт та спорту

Вчені виявили, що саме може допомогти покращити обмін речовин в організмі, якщо ані дієта, ані фізичні вправи не допомагають скинути зайві кілограми.

Вони з'ясували, як на метаболізм впливає освітлення у приміщенні під час прийому їжі. Цей чинник виявився дуже важливим для схуднення.

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Вчені провели відповідний експеримент

Для цього залучили 14 чоловіків та жінок з надмірною вагою. Їхній вік складав від 40 до 75 років.

З метою вивчити їхній стан, дослідники помістили добровольців у спеціальну закриту камеру. Там вимірювали частоту дихання протягом 40 годин.

Це дозволило їм виміряти швидкість і час спалювання калорій під час неспання та сну.

Період розбили на 2 окремі сесії залежно від дії світла.

Один імітував природне світло: яскравий день і тьмяний вечір. Інший навпаки – тьмяний день і яскравий вечір.

На обох сеансах учасники перебували у темряві вночі та регулярно харчувалися, підтримуючи постійний вміст калорій та макронутрієнтів.

Спершу перед сніданком та вечерею науковці брали у них зразки крові. А потім – з інтервалами у 30 хвилин протягом 4 годин після обох прийомів їжі.

Це потрібно було для того, щоб визначити рівні елементів, які беруть участь в обміні речовин – тригліцеридів, інсуліну, мелатоніну та глюкози.

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Результати експерименту

Дослідження показало, коли учасники проводили час при яскравому світлі, це призвело до зниження рівня глюкози в крові перед вечерею у порівнянні з тими, хто проводив день при тьмяному світлі.

І навпаки, – яскраве світло ввечері призвело до зниження швидкості метаболізму уві сні. Це означає, що учасники з'їдали ту саму кількість їжі, але спалювали менше калорій під час сну.

Зміна умов освітлення у приміщенні так, щоб вони імітували цикл природного світла та темряви, обіцяє покращити метаболічне здоров'я,

– зазначили автори дослідження.

Тож принаймні якщо уникати яскравого світла ввечері, це може значно вплинути на метаболізм глюкози. Тим самим це зменшить ризик збільшення ваги.