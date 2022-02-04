Нове дослідження впливу коронавірусу на серце

У новому дослідженні група вчених намагалася дослідити, як SARS-CoV-2 взаємодіє з клітинами серця, викликаючи пошкодження міокарда, яке спостерігається у пацієнтів з COVID-19. До цього часу залишалося незрозумілим, чи клітини серця інфіковані вірусом, чи пошкоджені через надмірну цитотоксичну захисну відповідь.

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Вона відома як "цитокіновий шторм", під час нього цитотоксичні клітини атакують і вбивають інфіковані клітини, вивільняючи білки, які називаються цитокінами. Команда також намагалася дослідити, чи сприяють клітини серця виробництву надлишку цитокінів.

Науковці дослідили перицити людського серця – клітини, які огортають маленькі кровоносні судини серця. Виявилось, що вони піддавались впливу альфа- і дельта-варіантів SARS-CoV-2, а також оригінального вірусу з Уханю. Про штам Омікрон поки даних немає. Дивно, але ці клітини не були інфікованими.

Коронавірус пошкоджує серце

Заінтриговані цим відкриттям, у другому експерименті в пробірці дослідники впливали на серцеві перицити лише за допомогою білка спайка, без вірусу. Спайк-білок зробив перицити нездатними до взаємодії з іншими клітинами та спонукав їх виділяти запальні цитокіни, це свідчить про те, що він шкідливий для серцевих клітин людини. Цікаво, що команда виявила, що антитіла, які блокують CD147 – рецептор для білка спайка, – захищають серцеві перицити від пошкодження.

Нарешті, команда визначила наявність спайкового білка SARS-CoV-2 у зразках крові, отриманих від пацієнтів із COVID-19, це свідчить, що частинки білка, яка переміщуються по кровообігу, може досягти місця, віддаленого від дихальної системи, і викликати системне пошкодження.

Також багато пацієнтів після перенесеного COVID-19 мають труднощі з диханням, особливо після фізичних навантажень. Раніше вважалося, що це наслідки пневмонії, проте з'являється все більше доказів того, що справа в ураженні серцево-судинної системи.