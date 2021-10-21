З'ясували, як можна ефективно виявляти та лікувати астму

Дослідники виявили, що люди з астмою та хронічною обструктивною хворобою легенів мають у легенях білок, який витікає у кров із невеликою молекулою. Вона ускладнює дихання, а не розслабляє дихальні шляхи.

На білок GPCR звернула увагу команда з Ратгерського університету. Його асоціюють з багатьма важкими захворюваннями, але ніколи раніше не вивчали при хворобах дихальних шляхів.

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Яку роль відіграє цей біомаркер

Виявилася, що роль GPCR дуже важлива при астмі та хронічній обструктивній хворобі легень (ХОЗЛ). Експерименти показали, що білок в мембранах клітин гладкої мускулатури легенів починає пропускати молекулу цАМФ (циклічний аденозинмонофосфат) – вона відповідає за розслаблення і розширення дихальних шляхів.

"Витік" цАМФ провокує звуження дихальних шляхів, що і призводить до характерних симптомів утрудненого дихання.

Як це можна виявити

Подальші спостереження показали, що цАМФ можна визначати по крові: у пацієнтів з астмою цей біомаркер був завжди підвищений.

Це розуміння дозволяє краще діагностувати хворобу і дає основу для нових терапевтичних засобів, які заповнять виявлений "витік",

– заявив співавтор роботи Рейнольд Панаттьєрі.

Чому важливі нові варіанти лікування? У США на астму страждають приблизно 25 мільйонів людей, а хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ) є у 14 мільйонів американців. Смертність від астми у світі становить близько пів мільйона осіб щорічно. Саме тому нові більш ефективні варіанти лікування сьогодні дуже потрібні.

Перспективи дослідження

Тож завдяки розумінню ролі цього білка в природі хвороб дихальних шляхів, вчені отримали можливість розробити кращу діагностику та ефективну терапію.

В майбутньому відкриття може привести до того, що астму виявлятимуть завдяки простому тесту по крові, а також до цільових варіантів лікування астми, ХОЗЛ та інших хронічних захворювань дихальних шляхів.