Він дозволить заздалегідь виявляти людей з підвищеним ризиком ускладнень. Вчені сподіваються, що отримані дані дозволять ефективніше знаходити людей з групи ризику і вчасно надавати їм медичну допомогу.
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Що відомо про нове дослідження вчених
- У своїй роботі вчені проаналізували зразки крові 115 осіб. Їх усіх госпіталізували з COVID-19.
- Приблизно половина з них важко перенесла захворювання і потребувала кисневої терапії.
- При цьому інші пацієнти – швидко одужали.
Американські експерти помітили суттєві відмінності в показниках крові цих двох категорій пацієнтів. Так, фахівці виявили, що ті пацієнти, у кого зафіксували високий рівень антитіл до дволанцюгової ДНК або до фосфатидилсерину в 90% випадках стикалися з важкими симптомами коронавірусу.
Однак тільки у чверті тих, хто переніс захворювання з ускладненнями, показники були підвищені – таких 24%.
Висновки науковців
Вчені пояснили, що погіршення стану пацієнтів не завжди було пов'язане зі збільшенням концентрації антитіл або фосфатидилсерину в організмі. Проте, якщо зростання спостерігалося, це з високою ймовірністю вказувало на ускладнення COVID-19.
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