З'ясували, як можна передбачити важкість перебігу коронавірусу

Експерти з Нью-Йорку розробили унікальний тест. Він здатний передбачити тяжкість перебігу коронавирусної хвороби.

Він дозволить заздалегідь виявляти людей з підвищеним ризиком ускладнень. Вчені сподіваються, що отримані дані дозволять ефективніше знаходити людей з групи ризику і вчасно надавати їм медичну допомогу.

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Що відомо про нове дослідження вчених

У своїй роботі вчені проаналізували зразки крові 115 осіб. Їх усіх госпіталізували з COVID-19.

Приблизно половина з них важко перенесла захворювання і потребувала кисневої терапії.

При цьому інші пацієнти – швидко одужали.

Американські експерти помітили суттєві відмінності в показниках крові цих двох категорій пацієнтів. Так, фахівці виявили, що ті пацієнти, у кого зафіксували високий рівень антитіл до дволанцюгової ДНК або до фосфатидилсерину в 90% випадках стикалися з важкими симптомами коронавірусу.

Фосфатидилсерин – фософоліпідний компонент клітинних мембран, що містить фосфатну групу зв'язану з амінокислотою серином. З хімічної точки зору, фосфатидилсерин є сумішшю ліпідів, які різняться залишками жирних кислот. Найпоширенішим фосфатидилсериновим ліпідом клітин є POPS

Однак тільки у чверті тих, хто переніс захворювання з ускладненнями, показники були підвищені – таких 24%.

Висновки науковців

Вчені пояснили, що погіршення стану пацієнтів не завжди було пов'язане зі збільшенням концентрації антитіл або фосфатидилсерину в організмі. Проте, якщо зростання спостерігалося, це з високою ймовірністю вказувало на ускладнення COVID-19.

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