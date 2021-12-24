З'ясували, як можна відновити м'язи після травм чи генетичних захворювань

Скелетні м'язи, що з'єднують кістки і дають можливість рухатися, складаються на 50 – 75% з білків. Вони не тільки відповідають за положення тіла у просторі та диханні, але й керують усім метаболізмом.

Американські вчені виявили білки, які необхідні для ефективного відновлення скелетних м'язів після травм або при міодистрофії Дюшена.

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Так, фахівці з Університету Х'юстона встановили, що білки IRE1 і XBP1 відіграють велику роль в ефективній регенерації пошкоджених скелетних м'язів.

Білок IRE1 розташований на мембрані ендоплазматичного ректулуму (органели, що бере участь у виробництві, згортанні та контролі якості білків),

Дослідники виявили, що відновлення скелетних м'язів у моделях, у яких білки IRE1 або XBP1 спеціально вилучили, слабшало.

Ці білки сприяють відновленню скелетних м'язів шляхом підвищення проліферації (дозрівнню) місцевих стовбурових клітин м'язів.

Тоді як усунення IRE1 знижує кількість цих клітин та сприяє м'язовій дистрофії.

Потрібні подальші дослідження

Подальші дослідження вчених допоможуть дати відповідь на питання, чи здатні недавно розроблені фармакологічні активатори IRE1 та XBP1 посилити регенерацію скелетних м'язів. Це дозволить запустити процес створення нових ліків, зокрема від міодистрофії Дюшена.

Міодистрофія Дюшена – що це? Це генетичне захворювання, що характеризується швидким прогресуванням м'язової дистрофії. Призводить до повної втрати здатності рухатися та в підсумку до смерті. Хворіють тільки чоловіки. Жінки можуть бути носіями гена.

До слова, торік вчені зі США визначили групу молекул, які відкривають можливості для розробки лікування людей із м'язовою дистрофією Дюшенна. Експериментальне лікування без використання методів генної терапії виявилося ефективним для мишей.