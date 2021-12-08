Також вони ідентифікували пухлинні стовбурові клітини, що запускають ріст раку.

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Як розвивається рак шлунку

Доклінічні моделі мишей дозволили встановити, що ці пухлинні стовбурові клітини експресують білок Lgr5 і відповідають за зростання раку.

Моделі точно відтворювали всі основні стадії захворювання у людини: від зародження раку до метастазування в інші органи (зокрема печінку, легені та очеревину).

Тож вони виявили, якщо усунути експресуючі клітини Lgr5, це призведе до ефективного блокування росту та прогресування пухлини.

Прорив вчених

Автори заявили, що це неоціненний внесок для розуміння природи раку шлунку. Відкриття дозволить покращити ранню діагностику, а також розробити нові варіанти лікування, що запобігають метастазуванню пухлини – ключового чинника смертності від раку.

Для нас це прорив у застосуванні моделей раку для організму людини. Відкриття є неоціненним для розуміння природи раку шлунка та розробки ефективних цільових методів лікування та діагностики,

– прокоментував співавтор роботи Нік Баркер.

Подальші дослідження повинні підтвердити ефективність націлювання на Lgr5 як нову мішень. Після цього можна буде вивчати підхід для лікування у людини.