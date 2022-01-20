З'ясували, як швидко знищити будь-який вірус на ранній стадії – від грипу до COVID-19

Вчені знайшли ахіллесову п'яту усіх респіраторних вірусів. Нова стратегія є потенційно ефективною для всіх недуг, таких як грип чи коронавірус.

Знищити вірус в зародку

Дослідникам вдалося знайти нову мету, націлювання на яку знищує вірус на ранньому етапі і стримує розвиток деяких ускладнень, наприклад пневмонії.

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Так, відсутність білка NS2 дає змогу імунній системі знищити вірус до того моменту, як в організмі почнеться сильне запалення.

Насамперед респіраторні віруси провокують запалення легенів, тому відкриття може стати універсальною стратегією, щоб запобігти подібним ускладненням. Це показали експерименти команди з Університету штату Вашингтон.

Як працює цей механізм

Вивчаючи респіраторно-синцитіальний вірус, вчені визначили, що білок NS2 є ключовим регулятором аутофагії, що модулює імунний захист вірусної атаки. Аутофагія натомість регулюється білком Beclin1.

Аутофагія – це процес, за якого клітини себе частково перетравлюють. Так вони отримують ресурси для відновлення та подальшого функціонування.

Експерименти показали, що при інфікуванні клітини, білок Beclin1 може розпізнати та усунути патоген, проте NS2 заважає йому це зробити. Це і дозволяє вірусу зберігатись усередині клітини та продовжувати реплікацію, викликаючи запальну реакцію.

Тим часом відсутність NS2 дозволяє Beclin1 знищити вірус на ранній стадії.

Нова надія

За словами авторів, ця стратегія є потенційно ефективною для усіх респіраторних вірусів – від грипу до COVID-19. Націлення на NS2 може бути універсальною мішенню для їхнього блокування в організмі, тому тепер вчені досліджують найбільш ефективні з'єднання-кандидати проти NS2.

Наголосимо, що головною стратегією захисту від респіраторних вірусів на сьогодні залишається вакцинація.