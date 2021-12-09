У дослідженні використовували передові методи для скринінгу генів, пов'язаних із надмірним запаленням в легенях – ключовим показником тяжкого стану COVID-19.

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Результати можуть змінити спосіб лікування пацієнтів і зменшити тиск на систему охорони здоров'я.

Унікальний тест

Новий тест вказує на ризики запалення легень за унікальними для коронавірусу патернами. З його допомогою вчені планують заздалегідь визначати найвразливіших пацієнтів, незалежно від симптомів, на початковому етапі. Це дозволить суттєво скоротити смертність від епідемії.

Новий підхід

Так, міжнародна група дослідників представила новий підхід для оцінки ризиків важкої форми коронавірусу. Вони провели аналіз різних генів, пов'язаних із надмірним запаленням легень.

Дослідницька група зібрала зразки від 30 пацієнтів у трьох групах:

10 пацієнтів з COVID-19;

10 з грипом H1N1;

і 10 неінфікованих.

В результаті вдалося створити модель транскрипції генів, що показують вплив SARS-CoV-2 та вірусу грипу H1N1 на різні частини легень.

Увага! У порівнянні з грипом вдалося знайти лише дуже обмежену кількість унікальних патернів. Ген IFI27 виявився найбільш надійним предиктором тяжкого запалення при COVID-19.

Подальші дослідження підтвердили, що експресія IFI27 у людей із коронавірусом тісно пов'язана з тяжкістю хвороби.

Це означає, що ми можемо відразу оцінити рівні IFI27 у крові незалежно від перших симптомів пацієнта,

– пояснила співавторка роботи Мелісса Девіс.

Так вчені планують швидко визначати найбільш уразливих людей, щоб забезпечити їм необхідну допомогу та попередити важкі ускладнення.