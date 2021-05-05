З'ясували, як виникають найнебезпечніші штами коронавірусу

Діти та підлітки є своєрідними "лабораторіями" коронавірусу. Річ у тім, що період хвороби у них надто розтягується в порівнянні зі звичайними пацієнтами і вірус має більше часу і можливостей для мутацій. Зокрема, йдеться про молодих пацієнтів з дуже слабким імунітетом.

До такого висновку дійшли медики з Дитячого госпіталю Лос-Анджелеса, які спостерігали за перебігом COVID-19 у двох дітей і одного підлітка, імунна система яких дуже ослаблена через активне лікування гострої форми лейкемії.

До теми У США проти коронавірусу готуються вакцинувати підлітків: який препарат використають

Діти з ослабленим імунітетом довше хворіють на COVID-19

У більшості людей, заражених COVID-19, перебіг хвороби триває в середньому за 10 днів. Однак діти і підлітки з ослабленим імунітетом переносять хворобу набагато довше.

Медики спостерігали за великою кількістю пацієнтів, які лікуються від раку, і значної кількості таких випадків помічено не було. Однак навіть ті поодинокі випадки, які були зафіксовані, можуть мати величезне значення для глобальної ситуації з коронавірусом.

Головне про мутації коронавірусу

Саме в організмі таких пацієнтів вірус може отримати найнебезпечніші мутації. А сам пацієнт – стати їх переносником.

Вірус Sars-Cov-2 мутує в середньому двічі на місяць, проте більшість цих мутацій не мають значного впливу на те, який перебіг викликаної ними хвороби.

Є й винятки. Так, гучний штам коронавірусу під назвою B.1.1.7 (британський штам) має 17 мутацій, які роблять його більш заразним, ніж інші штами. Хоча особливих ускладнень у хворих це не викликає.

Таке дослідження вчених дає підстави припускати, що штам B.1.1.7 міг виникнути саме в організмі молодого пацієнта (можливо, дитини), який страждав від ослабленого імунітету і тривалий час не міг впоратися із зараженням SARS-CoV-2.

Автори роботи зазначають, що зараження, що тривають місяцями, все ж є рідкісними навіть для пацієнтів з ослабленим імунітетом.

Але це не означає, що такі випадки треба ігнорувати. Вчені рекомендують медичним установам брати пацієнтів зі слабким імунітетом після хіміотерапії та інших агресивних методів лікування на особливий контроль, аби уникнути поширення нових штамів коронавірусу.