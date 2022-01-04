З'ясували, як за аналізом крові визначити депресію

Вчені стали на один крок ближче до розробки аналізу, що просто визначає депресію на біохімічному рівні.

Біомаркер депресії

Він також показує ефективність лікарської терапії у окремих пацієнтів. Виявити це можна за звичайним аналізом крові.

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Так, дослідники з Іллінойського університету на чолі з Марком Разеником – видатним професором фізіології, біофізики та психіатрії – визначили біомаркер у тромбоцитах людини. Він і відстежує ступінь депресії.

Нова наукова робота заснована на попередніх дослідженнях, які провели на моделях людей і тварин.

Вони показали, що депресія узгоджується зі зниженим вмістом аденілатциклази – невеликої молекули всередині клітини, що виробляється у відповідь на нейротрансмітери (наприклад серотонін та адреналін).

Коли у вас депресія, аденілциклаза перебуває на низькому рівні. Причина полягає у тому, що проміжний білок, який дозволяє нейромедіатору виробляти аденіліциклазу – Gs альфа – "застрягає" у багатому на холестерин матриксі мембрани,

– сказав науковець.

Унікальне відкриття

Цей біомаркер можна визначити за допомогою аналізу крові. Також вчені розробили тест, який може не тільки вказувати на наявність депресії, але й на терапевтичну відповідь. Таке науковцям вдалося досягти вперше.

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Дослідники також припустили що вони зможуть використовувати цей аналіз крові, щоб визначити, чи діє терапія антидепресантами вже через тиждень після початку лікування.