З'ясували, яка дієта може знизити ризик деменції

Клітковина дуже важлива для здорової травної системи, а також корисна для серцево-судинної системи. Наприклад, вона знижує рівень холестерину.

Тепер з'явилися докази того, що клітковина також є важливою для здоров'я мозку. У новому дослідженні вчені з Японії показали, що дієта з високим вмістом клітковини знижує ризик нейродегенерації.

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Вчені провели експеримент

У ньому взяли участь 3 739 осіб.

Загалом вони були здоровими і у віці від 40 до 64 років.

За їхнім раціоном спостерігали з 1985 по 2020 рік.

Добровольців розділили на чотири групи залежно від кількості клітковини у їхньому раціоні. Вони виявили, що групи, які споживали більше клітковини, мали нижчий ризик деменції.

У якому вигляді клітковина найкорисніша

Команда також перевірила, чи існують відмінності для двох основних типів волокна: розчинних і нерозчинних волокон Вчені додали, що більший захисний ефект мала розчинна клітковина, що міститься в таких продуктах, як овес і бобові.

Який зв'язок між клітковиною та деменцією

Щоб задовольнити потреби організму в рослинній клітковині, обов'язково включайте в раціон бобові продукти – квасолю, нут, сочевицю, горох; зернові – вівсянку, кіноа, висівки пшеничні; насіння і горіхи – насіння соняшнику, гарбуза, льону, чіа, мигдаль, волоські горіхи, фісташки та кокос.

Основні механізми наразі невідомі. Утім у команди є деякі ідеї щодо того, що може лежати в основі зв'язку між харчовими волокнами та ризиком деменції.

Вони можуть включати взаємодію між кишківником і мозком. Одна з можливостей полягає у тому, що розчинна клітковина регулює склад кишкових бактерій. Цей склад може впливати на нейрозапалення, яке відіграє певну роль у виникненні деменції,

– зазначили вчені.

Також можливо, що харчові волокна можуть знижувати інші фактори ризику деменції, такі як маса тіла, кров тиск, рівень ліпідів і глюкози.