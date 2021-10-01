З'ясували, яка хронічна недуга може виникати у тих, хто перехворів на COVID-19

Вчені спробували пояснили, чому у деяких здорових людей може потенційно розвиватись діабет другого типу після зараження коронавірусом. У спробі пояснити, чому таких пацієнтів стає все більше, висували різні теорії.

Припускають, що СOVID-19 може інфікувати клітини підшлункової залози, які продукують інсулін і змінювати їхню функцію. Діабет може розвиватись або під час зараження коронавірусом, або незабаром після одужання.

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Чому може виникати діабет після коронавірусу

Згідно з однією з теорій, вірус заражає клітини підшлункової залози через той же рецептор ACE2 , який розташований на поверхні клітин легенів, і перешкоджає їхній здатності виробляти інсулін – гормон, який допомагає організму регулювати рівень глюкози в крові.

Або ж надмірно потужна реакція антитіл на вірус може випадково ушкоджувати клітини підшлункової залози. Також запалення в інших місцях організму може робити тканини менш чутливими до інсуліну, мовиться в статті.

Щоб вивчити це питання, професор Шуібінг Чен з Weill Cornell Medicine в Нью-Йорку перевірив різні клітини і органели, вирощені в лабораторії. Вони імітують функції органів. Так спробував визначити, які з них можуть бути інфіковані COVID-19.

Результати досліджень

Результати показали, що можуть бути інфіковані органели:

легенів;

товстої кишки;

серця;

печінки;

підшлункової залози;

також клітини мозку, які продукують дофамін.

"Подальші експерименти показали, що бета-клітини в підшлунковій залозі, які продукують інсулін, також сприйнятливі до вірусу. Після зараження ці клітини виробляли менше інсуліну, а також гормонів, які зазвичай виробляються різними клітинами підшлункової залози", – наголосили в публікації.

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Вчені спостерігали подібне явище у деяких людей з діабетом другого типу. Втім, поки неясно, чи зберігаються зміни, викликані інфікуванням COVID-19, надовго.

Однак ми знаємо, що частина пацієнтів, у яких був дуже нестабільний рівень глюкози в крові, коли вони перебували у відділенні інтенсивної терапії, і які вилікувалися від COVID-19, також відновили і контроль глюкози. Це дозволяє припустити, що не у всіх пацієнтів захворювання збережеться назавжди,

– сказав Чен.