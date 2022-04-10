Високий тиск

Серед дорослих людей молодого та середнього віку з гіпертонією значне підвищення артеріального тиску в положенні стоячи може виявити людей із вищим ризиком серйозних серцево-судинних захворювань, таких як серцевий напад та інсульт.

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Це відкриття може бути підставою для раннього початку лікування гіпертонії, у тому числі із застосуванням лікарських препаратів, у пацієнтів із надмірною реакцією артеріального тиску на стояння,

– сказали автори дослідження.

Як правило, систолічний (верхній) артеріальний тиск трохи падає при вставанні. У цьому дослідженні вчені з'ясовували, чи є протилежна реакція – значне підвищення артеріального тиску систоли при стоянні – фактором ризику серцевого нападу та інших серйозних серцево-судинних захворювань.

Як відбувалося дослідження

Експерти оцінили 1207 осіб, які брали участь у проспективному дослідженні, що почалося в Італії у 1990 році та включало дорослих віком від 18 до 45 років з гіпертонією 1 стадії. У середньому за 17 років спостереження в учасників відбулося 105 серйозних серцево-судинних подій. Найбільш поширеними були серцевий напад, біль у грудях, пов'язаний із серцем, та інсульт.