Перед ПЛР-тестом не рекомендують їсти та курити за годину до взяття мазка, не чистити зуби та не полоскати рота з ранку, а також не приймати антисептичні таблетки. Можливо, скоро з'явиться ще одна рекомендація: приходити на тест в обідній час. Американські вчені з'ясували, що кількість вірусу у роті може залежати від часу доби.

В ході дослідження вчені проаналізували результати понад 30 тисяч ПЛР-тестів, узятих в Нешвіллі в період з березня по червень 2020 року. Вчені зіставили отримані результати з часом взяття мазка, а також врахували дані про хворих пацієнтів, у яких раніше тест не підтвердив SARS-Cov-2.

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В який час доби найкраще робити ПЛР-тест

Результати показали двократну зміну пропорцій позитивних результатів протягом доби, причому максимальна кількість припадає на 14:00. Вчені відзначили, що це може бути пов'язане з тим, що різні групи пацієнтів проходять тестування в певний час, однак найбільш вірогідне пояснення полягає в циркадних коливаннях імунітету, який по-різному взаємодіє з патогеном протягом доби.

Ми припускаємо, що виділення SARS-Cov-2 мають циклічний характер з піком на початку дня. Це спостереження збігається з результатами досліджень інших вірусів, таких як грип, герпес і Денге, коли взаємодія патогену з імунною системою призводить до добових коливань вірусного виділення,

– написали автори дослідження.

Інші рекомендації для ПЛР-тестів

Інформація: ACP

Раніше вчені з'ясували, що мазок на ПЛР найкраще робити на 5-7 день після передбачуваного зараження або контакту з хворим COVID-19. У цей короткий період ймовірність отримати помилково негативні результати мазка найнижча.

Інкубаційний період COVID-19 (проміжок від зараження до появи перших ознак хвороби) становить 5-6 днів, але може досягати 14 днів. Відомо, що позитивний результат тесту на коронавірус може з'явитися за 1-3 дні до появи симптомів.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу