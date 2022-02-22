Нове дослідження вивчення поведінки матерів

Дослідники з Університету Отаго, зазначили, що одна зі змін у поведінці, яка відбувається у всіх матерів-ссавців, – це посилення захисної поведінки, щоб матері могли захистити свою дитину від небезпеки.

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Мами готові йти на значний ризик, щоб агресивно захистити своїх дітей. Попри те, що це зустрічається у багатьох різних видів під час материнства, ми не знали, як регулюється ця захисна поведінка,

– зазначили науковці.

Дослідники спробували зрозуміти, як гормони можуть змінити таку поведінку матерів. Вони й раніше помічали, що пролактин може діяти на клітини в області мозку, яка називається вентромедіальним ядром гіпоталамуса, області, яка, як відомо, регулює агресивну поведінку чоловіків і жінок.

Гормон, який допомагає зосередитись на дитині

Пролактин дуже високий під час вагітності та лактації, тому науковці спочатку думали, що він може викликати таку захисну поведінку матері. Насправді виявилось, що роль цього гормону в стримуванні агресивної поведінки, щоб матері не надто відволікалися на речі, які відбуваються навколо них, і зосередились на турботі про своє потомство.

Гормон виробляється гіпофізом, який розміщується в нижній частині мозку, і одним з його основних обов’язків є вироблення молока.

Раніше ізраїльські вчені знайшли спосіб виявляти розлад аутистичного спектра у дитини ще до пологів. Це можливо за допомогою пренатального УЗД.