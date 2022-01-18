Генетичні мутації та розвиток мозку
Так, британські дослідники намагалися по-справжньому зрозуміти першопричини психічних розладів. Тож зосередилися на вивченні розвитку клітин мозку.
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Їм вдалося виявити нові зв'язки та вперше пов'язати генетичні порушення певних клітинних процесів з ризиком розвитку шизофренії, біполярного розладу, депресії, аутизму та інших захворювань.
Вже було раніше відомо, що генетичні мутації порушують розвиток мозку і можуть призвести до розвитку симптомів психічних розладів. Проте досі часу вчені не знали, які процеси у цьому механізмі порушені.
Подробиці механізму походження психічних розладів дітей і дорослих
Експерименти розпочалися з вивчення нейрогенезу – процесу народження та розвитку клітин головного мозку. Їх вчені виростили з плюрипотентних стовбурових клітин.
Науковці ідентифікували кілька наборів генів, які включаються у цьому процесі та, ймовірно, відіграють важливі функціональні ролі. Виявилося, що генетичні чинники ризику, що сприяють розвитку шизофренії та інших психічних захворювань, були сконцентровані у цих наборах.
Незабаром вчені показали, що при порушенні активації цих наборів змінюється форма, рух і електрична активність клітин мозку, що може призводити до хвороби.
Це говорить про те, що деякі біологічні шляхи, вперше включені в ранньому пренатальному мозку, можуть залишатися активними в пізнішому віці, а генетичні варіації в цих шляхах сприяють захворюванню, порушуючи як розвиток, так і функціонування зрілого мозку,
– заявив співавтор роботи Ендрю Поклінгтон.
Він додав, що хоча багато чого ще потрібно вивчити, робота надає цінну інформацію про походження психічних розладів, зокрема шизофренію.