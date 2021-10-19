Це наочно показали доклінічні експерименти. Тепер вчені знають, як краще спланувати лікування для чоловіків і як для жінок.

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Статеві відмінності, що виникають при регулюванні артеріального тиску

У мишей-самок це гормон альдостерон. Він змушує нирки утримувати більше натрію, а як результат – більше рідини. Це й підвищує артеріальний тиск.

Він змушує нирки утримувати більше натрію, а як результат – більше рідини. Це й підвищує артеріальний тиск. У самців – це ангіотензин II, який регулює обсяг циркулюючої крові.

Подальші спостереження показали, що у самок з гіпретонією виявилося більше рецепторів альдостерону. Ймовірно, це пояснює виявлені статеві відмінності.

Увага! Поки вчені не знають, чи є у здорових особин підвищена кількість цих рецепторів.

Тож блокування рецепторів альдостерону допомогло значно знизити рівень артеріального тиску у самок, але не у самців.

Переконливі висновки

Автори вважають, що це доводить факт специфічного механізму регуляції артеріального тиску для чоловіків і жінок. Як наслідок – обом статтям може бути необхідно застосувувати різні препарати для лікування.

У наших дослідженнях ми намагаємося визначити більш конкретні групи пацієнтів, для яких можна вибрати цільове лікування. Стать людини – важливий чинник в цьому питанні, хоча він мало вивчений в розумінні розвитку гіпертонії,

– пояснив автор роботи Микола Маменко з Університету Огаста.

В кінцевому підсумку ці та подібні дослідження повинні привести до простого тесту по крові, яка вказує на тип гіпертонії, щоб визначити індивідуальну стратегію лікування для конкретного пацієнта.

Чим загрожує гіпертонія? Гіпертонія відноситься до провідного фактору ризику інсульту, інфаркту і серцево-судинних захворювань. Тому якщо неправильно підібрати препарати, малоефективні для контролю гіпертонії, ці ризики можуть ще більше посилюватись .

Тим часом інша група дослідників прийшла до висновку, що гіпертонія в ранньому віці підвищує ризики деменції. Наприклад, у 35-річних гіпертоніків ризики вищі на 80%.