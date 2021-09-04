У реанімаційному відділені, яке розраховане на 8 ліжок, щоденно є 10 пацієнтів. Медики розповіли, що хворі у важкому стані та під'єднані до апаратів штучної вентиляції легень. Жоден з них не вакцинований.

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"В реанімацію поступають хворі, які без кисню обійтися не можуть. Практично одразу їх підключають не просто до кисню, а до апаратної неінвазивної вентиляції легень", – розповів завідувач реанімаційного відділу Василь Курилів.

Площа ураження – понад 60% і більше відсотків,

– зауважив лікар.

Серед хворих є діти

Загалом у медзакладі нині лікують 70 хворих. Зокрема, у стаціонарі є 3 дітей. Вони переносять недугу трохи легше, ніж дорослі. Однак і діти також мають пневмонії.

Симптоми змінились

Симптоматика коронавірусу дещо змінилася. Дедалі частіше пацієнти поступають із симптомами, схожими на кишкову інфекцію.

У них блювота, нудота, розлади стільця – більша схильність до розрідження. У них температура (висока – 24 канал),

– зауважила лікарка Віра Капечук.

Попри це, є і люди зі звичними симптомами:

температура;

закладеність носа;

катаральні прояви;

кашель.

Кількість госпіталізацій в обласній інфекційній лікарні різко зросла наприкінці серпня. Наразі ситуація стабілізувалась. Однак медики прогнозують, що такий спалах може повторитися.

Єдиний спосіб вберегтися від важкого перебігу хвороби – вакцинація. Людей закликали не нехтувати можливістю зробити щеплення.



Що треба знати про профілактику COVID-19 /Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу