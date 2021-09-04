З'явились нові симптоми COVID-19: на Івано-Франківщині переповнені реанімації
Джерело:24 канал
У реанімації Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні немає вільних місць. Медзаклад одним із перших відчув на собі сплеск захворювань на COVID-19.
У реанімаційному відділені, яке розраховане на 8 ліжок, щоденно є 10 пацієнтів. Медики розповіли, що хворі у важкому стані та під'єднані до апаратів штучної вентиляції легень. Жоден з них не вакцинований.
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"В реанімацію поступають хворі, які без кисню обійтися не можуть. Практично одразу їх підключають не просто до кисню, а до апаратної неінвазивної вентиляції легень", – розповів завідувач реанімаційного відділу Василь Курилів.
Площа ураження – понад 60% і більше відсотків,
– зауважив лікар.
Серед хворих є діти
Загалом у медзакладі нині лікують 70 хворих. Зокрема, у стаціонарі є 3 дітей. Вони переносять недугу трохи легше, ніж дорослі. Однак і діти також мають пневмонії.
Симптоми змінились
Симптоматика коронавірусу дещо змінилася. Дедалі частіше пацієнти поступають із симптомами, схожими на кишкову інфекцію.
У них блювота, нудота, розлади стільця – більша схильність до розрідження. У них температура (висока – 24 канал),
– зауважила лікарка Віра Капечук.
Попри це, є і люди зі звичними симптомами:
- температура;
- закладеність носа;
- катаральні прояви;
- кашель.
Кількість госпіталізацій в обласній інфекційній лікарні різко зросла наприкінці серпня. Наразі ситуація стабілізувалась. Однак медики прогнозують, що такий спалах може повторитися.
Єдиний спосіб вберегтися від важкого перебігу хвороби – вакцинація. Людей закликали не нехтувати можливістю зробити щеплення.
Що треба знати про профілактику COVID-19 /Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу