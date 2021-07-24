Згідно з даними британського МОЗ, ризик заразитися штамом Дельта повторно на 46% більший, ніж Альфою. При цьому найвищий ризик спостерігається вже через пів року після першого зараження й одужання.

До теми У Великій Британії зафіксували новий штам коронавірусу

Такі висновки у відомстві зробили внаслідок досліджень експертами Служби охорони здоров’я Англії. Вони проаналізували дані про ПЛР-тести людей, які перехворіли на коронавірус впродовж останніх трьох місяців.

Нині невідомо, чим саме обумовлено те, що варіант Дельта найбільше викликає повторних випадків зараження. Фахівці вважають, що це може бути пов’язано з тим, що набутий імунітет на початку пандемії COVID-19 почав слабшати.

Штам коронавірусу Дельта: основне

Джерело: МОЗ України

Цей штам коронавірусу вперше виявили в Індії. Нині його зафіксували більш ніж 100 країнах світу. Особливо він розповсюджений в Індії, Росії, Португалії, Великій Британії, США та Німеччині.

Штам коронавірусу Дельта одразу викликав занепокоєння. Ще на початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою.

Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

За даними австралійських лікарів, для передачі Дельта-варіанту достатньо від 5 до 10 секунд.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу