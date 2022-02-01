З'явилися нові дані про мутацію штаму Омікрон
Джерело:MedicalXpress
З'явилося ще одне дослідження, яке свідчить про те, що новий варіант штаму коронавірусу Омікрон заразніший, ніж його початкова версія.
Субваріант Омікрону BA.2 виявили на початку цього року і він вже встиг витіснити початкову версію Омікрону (BA.1) у Данії.
До теми Назвали головні симптоми нової мутації Омікрона
Що нового дізналися науковці
Людина, інфікована BA.2, має 39% шанс передати вірус комусь ще у своїй сім'ї впродовж тижня. Тим часом при інфікуванні BA.1 цей ризик становить 29%. Такі дані навели у заяві управління охорони здоров'я Данії SSI.Важливо: Дослідження проводилось з 20 грудня по 18 січня. У ньому взяли участь 18 000 людей.
Одна з дослідників SSI Камілла Холтен Моллер заявила, що мутація Омікрону з більшою ймовірністю інфікує нещеплених людей, ніж його початкова версія. Вона додала, що у тих людей, які повністю вакцинувалися проти COVID-19 або отримали бустерну дозу набагато менше шансів заразитися BA.2.
До слова, попри рекордні показники захворюваності Данія вирішила зняти всі обмеження, пов'язані з коронавірусом. В уряді сподіваються на високий рівень вакцинації та меншу серйозність варіанту Омікрон.
Нова версія штаму Омікрон: коротко про головне
- Згідно з попередніми даними SSI, BA.2 у півтора раза заразніший, ніж BA.1.
- Чи викликає нова мутація Омікрону важчий перебіг захворювання поки що незрозуміло. Міжнародні дані наразі свідчать лише про те, що BA.2 може швидко поширюватися.
- Наразі BA.2 виявили у близько 50 країнах світу та 17 штатах США.
- ВООЗ досі не знайшла жодних підстав позначати цей підваріант як такий, "що викликає занепокоєння" або навіть "інтерес". Поки вони відстежують, чи спричиняє цей BA.2 важче захворювання.
- За даними британських вчених, до головних симптомів нового підвиду штаму Омікрон належать: висока температура; безперервний кашель; втрата або зміна нюху та смакових рецепторів.
Симптоми вихідного штаму Омікрон / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу