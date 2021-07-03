З'явилися нові подробиці про стан померлого чоловіка до вакцинації Pfizer

В Україні через 4 години після вакцинації препаратом Pfizer помер 47-річний чоловік. Смерть зафіксували 2 липня о 18:02.

Виявляється, що чоловік отримував щеплення у Вінниці. Про це розповіла директор департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації Ольга Задорожна.

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Чоловіка вакцинували на роботі. Відомо, що це була ін'єкція першою дозою.

Якраз зараз йде розтин, результати якого, очевидно, будуть відомі до ранку неділі. Вакцинація цього чоловіка відбулася о 13:42, стало погано йому о 18:00. Що стосується симптомів, то я б не сказала, що це реакція на вакцинацію. Щеплення було для цього чоловіка першим,

– розповіла Задорожна.

За попередньою інформацією журналістів, раніше померлий чоловік не звертався до медиків за допомогою. Задорожна розповіла, що він був "абсолютно необстеженою" людиною.

Вона додала, що робота чоловіка не була пов'язана зі шкідливим виробництвом. У інших людей, яких вакцинували з того ж флакона, не виникло проблем зі здоров'ям після уколу.

Флакон вакцини використовувався на шістьох людей У п'яти людей, які були щеплені з цього ж флакона, ніякої реакції не було. Всього ж на підприємстві було вакциновано 135 людей, ніяких реакцій більше ні в кого не було,

– уточнила Задорожна.

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