Чи з'являться в Україні паспорти вакцинації: пояснення МОЗ
Україна вивчає питання можливого введення спеціальних паспортів, які можуть отримати люди після вакцинації від COVID-19. Однак наразі ще вивчається, чи може людина після вакцинації інфікувати інших.
Саме тому паспорт вакцинації в Україні поки не впроваджується. Про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко у коментарі "РБК-Україна".
Важливо Україна значно розширила список країн червоної зони: перелік
Ляшко пояснив, що після появи вакцини проти COVID-19 деякі країни розглядають можливість вимагати COVID-паспорт про проведення вакцинації замість наявних умов.
В Україні це питання також знаходиться на контролі, але поки не впроваджується, оскільки ми ще збираємо додаткову інформацію, яка буде гарантувати те, що вакцинована від COVID-19 особа більше не здатна інфікувати інших людей,
– підкреслив Ляшко.
Він також додав, що правила дозволяють видавати свідоцтво про вакцинацію, тільки в тому випадку, коли використовується схвалена ВООЗ вакцина.
Актуально Вакцинація проти коронавірусу у світі: які країни лідирують за кількістю щеплень
Зараз в Україні вимагають:
- поліс медичного страхування, який покриває лікування від коронавірусної хвороби;
- пройти 14-денну ізоляцію або показати негативний результат ПЛР-тесту.
Джерело: 24 канал
Поділитися новиною