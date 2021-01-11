Україна вивчає питання можливого введення спеціальних паспортів, які можуть отримати люди після вакцинації від COVID-19. Однак наразі ще вивчається, чи може людина після вакцинації інфікувати інших.

Саме тому паспорт вакцинації в Україні поки не впроваджується. Про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко у коментарі "РБК-Україна".

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Ляшко пояснив, що після появи вакцини проти COVID-19 деякі країни розглядають можливість вимагати COVID-паспорт про проведення вакцинації замість наявних умов.

В Україні це питання також знаходиться на контролі, але поки не впроваджується, оскільки ми ще збираємо додаткову інформацію, яка буде гарантувати те, що вакцинована від COVID-19 особа більше не здатна інфікувати інших людей,

– підкреслив Ляшко.

Він також додав, що правила дозволяють видавати свідоцтво про вакцинацію, тільки в тому випадку, коли використовується схвалена ВООЗ вакцина.

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Зараз в Україні вимагають: