Група науковців у 2017 році виявила елованоіди. Це біоактивні сполуки, які синтезуються з поліненасичених жирних кислот омега-3 з дуже довгим ланцюгом.
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Тепер вчені дізналися, що елованоіди можуть блокувати проникнення SARS-CoV-2 в здорові клітини й захищати альвеоли легенів від пошкоджень. Науковці сподіваються, що ці знання можна використати для ефективної профілактики COVID-19.
Висновки дослідження
- Дослідники провели експерименти на клітинах легені від 78-річного чоловіка.
- Під час експериментів елованоіди знижували здатність спайкового білка SARS-CoV-2 зв'язуватися з рецепторами здорових клітин і проникати в них.
- Окрім цього, вони запускали вироблення захисних протизапальних білків, які зупиняли пошкодження в клітинах.
Поки що це перша демонстрація потенціалу елованоідов проти коронавірусу. Але науковці вважають, що вони можуть бути ефективним інструментом для профілактики й зниження ризиків тяжкості COVID-19.
Відомо, що коронавірус, окрім легенів, вражає ще й слизову оболонку дихальних шляхів, шлунково-кишковий тракт, очі, нервову систему, нирки й інші тканини.
Тож вчені планують продовжити дослідження й вивчити ефект від застосування елованоідов для захисту різних органів.