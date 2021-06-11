Група науковців у 2017 році виявила елованоіди. Це біоактивні сполуки, які синтезуються з поліненасичених жирних кислот омега-3 з дуже довгим ланцюгом.

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Тепер вчені дізналися, що елованоіди можуть блокувати проникнення SARS-CoV-2 в здорові клітини й захищати альвеоли легенів від пошкоджень. Науковці сподіваються, що ці знання можна використати для ефективної профілактики COVID-19.

Висновки дослідження

Дослідники провели експерименти на клітинах легені від 78-річного чоловіка.

Під час експериментів елованоіди знижували здатність спайкового білка SARS-CoV-2 зв'язуватися з рецепторами здорових клітин і проникати в них.

Окрім цього, вони запускали вироблення захисних протизапальних білків, які зупиняли пошкодження в клітинах.

Поки що це перша демонстрація потенціалу елованоідов проти коронавірусу. Але науковці вважають, що вони можуть бути ефективним інструментом для профілактики й зниження ризиків тяжкості COVID-19.

Відомо, що коронавірус, окрім легенів, вражає ще й слизову оболонку дихальних шляхів, шлунково-кишковий тракт, очі, нервову систему, нирки й інші тканини.

Тож вчені планують продовжити дослідження й вивчити ефект від застосування елованоідов для захисту різних органів.

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